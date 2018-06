Estate in Alta Valsassina

Tre comuni, un impegno di spesa di 2400 euro, tanto entusiasmo e la consapevolezza di scommettere sul turismo: questi sono gli elementi dell’Estate 2018 in Alta Valsassina.

Nei giorni scorsi le amministrazioni comunali di Crandola Valsassina,capofila del progetto, Margno e Taceno in collaborazione con la rete di imprese Montagne del Lago di Como hanno presentato gli eventi dell’Estate 2018 in Alta Valsassina. «Dopo la positiva esperienza dell’Estate 2017 e dell’Inverno – dichiara l’Assessore al turismo del comune di Crandola Valsassina Giulio Giumelli- e ,nonostante le quotidiane difficoltà finanziarie che toccano i piccoli comuni, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza.Vogliamo migliorare ed incrementare l’offerta turistica del territorio mettendo a sistema le manifestazioni estive».

«Lo abbiamo fatto insieme- prosegue Giumelli- perché riteniamo che l’alta Valsassina debba essere vista come una area turistica unica con l’obiettivo di destagionalizzare e garantire una presenza dei turisti non solo durante il week end».

Il Sindaco del comune di Crandola Matteo Manzoni ha ringraziato le Pro Loco del territorio che svolgono una importante funzione organizzando manifestazioni che diversamente sarebbe impossibile svolgere, per questo- sottolinea Manzoni- «una parte delle risorse l’abbiamo destinata alla realizzazione di un pieghevole,distribuito in tutti gli esercizi commerciali del’Alta Valsassina, dove vengono indicate tutte le manifestazione dei tre comuni».

Francesca Denti, consigliere comunale del comune di Taceno ha posto l’accento sul doposcuola ed il progetto Living Land per un estate utile.«Il doposcuola per i bambini delle elementari a Taceno –sottolinea Denti – si svolgerà dal 25 giugno sino al 29 giugno, dalle 9.30 alle 11.30, presso la biblioteca comunale di per poi proseguire a fine estate dal 27 agosto al 7 settembre sempre dalle 9.30 alle11.30. Mentre i comuni di Crandola e Margno attiveranno il doposcuola- prosegue Denti- per tre giorni alla settimana dal 2 al 27 luglio,dalle 10.00 alle 11.30, presso l’oratorio di Margno».

«Un servizio importante di supporto alle famiglie dei residente e dei turisti dei tre comuni». Il Living Land, che vede la partecipazione di sei ragazzi del posto- conclude Denti- ‘partirà il 2 luglio ed avrà una durata di due settimane. Nell’ambito del progetto saranno finanziate e organizzate dai comuni 12 manifestazioni, dalle serate di cinema all’ aperto il lunedì, alle iniziative per le famiglie, alla musica e alla cultura- precisa Luca Taglieferri consigliere comunale di Margno. Il primo evento, giovedì 5 luglio presso il campetto di Crandola, sarà una serata di sensibilizzazione sulla donazione in collaborazione con l’Aido per poi proseguire sabato 7 luglio presso località Bagnala di Crandola dove un cantastorie racconterà ai piu'piccoli una favola. Seguiteci sulla pagina Facebook Alta Valsassina Eventi- conclude Tagliaferri- e troverete tutte le informazioni per l’Estate».

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche Stefano Gianola, Presidente di Montagne del Lago di Como, Silvia Strada, che segue il progetto e Antonio Pasquini consigliere provinciale.