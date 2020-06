Estate a Lecco: cinema, teatro, musica classica e jazz in Piazza Garibaldi

Al via col mese di luglio le rassegne estive organizzate dal Comune di Lecco, in collaborazione con tante realtà istituzionali e soprattutto del mondo associativo del territorio e non solo, con una serie di proposte che spaziano dal teatro, al cinema, alla grande musica sinfonica e al jazz.

Il programma

In calendario mercoledì 1° luglio in Piazza Garibaldi alle 21.15, per la rassegna "Cinema in città" all'aperto in collaborazione con Ltm, la proiezione della pellicola "Ma che bella sorpresa" di Alessandro Genovesi, mentre giovedì 2 è in programma alle 20.30, con replica alle 22, in Piazza Garibaldi lo spettacolo della rassegna Altri Percorsi "La fanciulla con la cesta di frutta", con testo e regia di Francesco Colombo.

Venerdì 3 alle 20.30, sempre in Piazza Garibaldi, Alexander Romanovsky insieme all'Orchestra Sinfonica LaVerdi di Milano eseguiranno il "V concerto per pianoforte" di Ludwig van Beethoven e sabato 4 alle 21, ancora in Piazza Garibaldi, andrà in scena per la V edizione del Lecco Jazz Festival "Perfect Trio" con Roberto Gatto alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso e Alfonso Santimone al piano e tastiere.

Piazza: «Partenza importante»

«Una partenza importante per la nostra città, che vede la ripresa degli eventi culturali, soprattutto in un periodo che i cittadini attendono sempre con molta attenzione, come quello dell'estate lecchese - sottolinea l'assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza - , un'estate che quest'anno si adatta a una forma e a modalità differenti rispetto a quelle a cui siamo tradizionalmente abituati, ma che riconferma proposte di qualità. Intenso il lavoro di preparazione svolto con con le associazioni del territorio e non solo, per offrire un calendario ricco e nutrito, in grado di riconfermare i festival a cui i lecchesi sono più affezionati, nonchè il cinema all'aperto, che inaugura mercoledì gli appuntamenti in piazza Garibaldi. Giovedì riportiamo dopo anni il teatro in piazza, venerdì inauguriamo la grande stagione della musica sinfonica con laVerdi di Milano e sabato lanciamo il Lecco Jazz Festival, per un primo lungo weekend estivo all'insegna della cultura e della possibilità di rincontrarsi in sicurezza».

Per contatti

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, con obbligo di prenotazione, per massimo 2 persone, secondo la normativa vigente. Sarà possibile effettuare la prenotazione presso l'Infopoint di Lecco telefonando al numero 0341 295720 oppure presso l'ufficio cultura del Comune di Lecco, telefonando ai numeri 0341 271870 e 0341 481140.