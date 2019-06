L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato ai Servizi Bibliotecari presentano l’appuntamento valmadrerese della rassegna “Estate Lirica”, organizzata dall’Orchestra Antoni Vivaldi e dall’Associazione Spirabilia.

Sabato 22 giugno, alle ore 20.30, la rassegna si aprirà con la “Tosca”, conosciuta opera in tre atti con musiche di Giacomo Puccini. L’evento avrà luogo presso Villa Gavazzi; in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cineteatro Artesfera, in Via dell’Incoronata 8.

Sabato 29 giugno, alle ore 20.30, la Piazza del Mercato di Oggiono ospiterà "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

Venerdì 5 luglio, alle ore 20.30, Villa Canali di Civate ospiterà "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla palestra delle scuole in via Abate Longoni.

Per informazioni:

Associazione Spirabilia

3285421918 – 3470533843

www.spirabilia.com

spirabiliaquintet@yahoo.it