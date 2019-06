Valmadrera: successo per la "Tosca", prima rappresentazione di "Estate Lirica"

Spostata per il maltempo da Villa Gavazzi al Cinema Teatro, si è svolta nel fine settimana la serata valmadrerese di "Estate Lirica": come da programma, è andata in scena la "Tosca" di Giacomo Puccini, organizzata con Spirabilia dai Comuni di Valmadrera, Civate e Oggiono.

La rappresentazione

Il salone, pieno, ha ascoltato l'introduzione affidata al sindaco Antonio Rusconi, che ha salutato il collega Angelo Isella di Civate, gli assessori locali Raffaella Brioni e Marcello Butti, presenti insieme alla collega Bosisio, e, infine, ha ricordato come la cultura rappresenti un investimento importante per tutta la comunità. Poi, il "via" alla rappresentazione, molto apprezzata e applaudita dalla platea.

