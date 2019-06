Non solo nuotate al lago, camminate in montagna o gite fuori porta. Nel periodo più caldo dell’anno ora si può anche guardare uno spettacolo comodamente in poltrona. Arriva “E...state a teatro”, la rassegna organizzata tra Carenno e Pasturo da Fita Lecco – la sezione provinciale della Federazione italiana teatro amatori. Cinque sere tra giugno e luglio in cui si esibiranno compagnie del territorio in due luoghi di villeggiatura del Lecchese.

Si parte sabato 22 giugno con una doppia serata iniziale. Al cineteatro San Pio X di Carenno saranno di scena Le Gocce di Civate con “Un grazioso via vai”, mentre nello stesso momento al cineteatro Bruno Colombo di Pasturo ci saranno gli attori del Cenacolo Francescano con “Ripassi domani”. La rassegna proseguirà sabato 29 giugno, sempre in Valle San Martino, con “Intrappolati nella commedia” della Compagnia teatrale di San Giovanni. Le ultime due date saranno a luglio, il 20 e il 27, entrambe in Valsassina. Prima toccherà ai lecchesi di Teatrosfera con “In gabbia”, poi ai Mattattori di Buguggiate con “Coppia aperta quasi spalancata”.

“Abbiamo voluto fortemente questa nuova rassegna per vari motivi – afferma la presidente della Fita lecchese Valeria Bianco –: innanzitutto per aumentare l’offerta culturale e ricreativa nel nostro territorio anche nel periodo estivo, meno ricco di spettacoli rispetto all’inverno. Allo stesso tempo vogliamo far conoscere i lavori delle nostre compagnie, formate da attori non professionisti che lavorano tutto l’anno per portare in scena copioni interessanti e divertenti, con risultati assolutamente professionali”.

Hanno collaborato alla realizzazione della rassegna le Pro Loco dei due paesi, la Parrocchia Santa Maria Immacolata di Carenno, la Parrocchia Sant’Eusebio di Pasturo, iTeatranti di Carenno e la Fita Lombardia.