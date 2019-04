"Europa siamo noi", intervento di Enrico Letta a Lecco

Lectio magistralis di Enrico Letta al Politecnico di Lecco. L'ex Presidente del Consiglio e Direttore della Scuola di Affari internazionali Università Sciences Po di Parigi, interverrà in occasione dell'iniziativa "Europa siamo noi" in programma venerdì 5 aprile dalle 17 alle 19.30 presso l'aula magna del Polo territoriale di Lecco.

Letta prenderà spunto dal suo libro "Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale" per proporre alcuni spunti di riflessione sulle origini e lo sviluppo dell'Unione Europea. L'iniziativa è promossa dal Centro di Servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio in accordo con il Comune di Lecco, Cgil, Cisl, Uil, Api e Confcooperative dell'Adda. Letta interverrà dopo i saluti del sindaco Virginio Brivio, del Prorettore Manuela Grecchi e del presidente del Csv Filippo Viganò. Nel dibattito sull'Europa e il futuro interverrà anche l'ex ministro alla Cultura Massimo Bray insieme ad esperti di Politiche comunitarie e del terzo settore.

Un curiosità: lo stesso pomeriggio sempre a Lecco terrà un incontro pubblico per presentare il proprio libro anche l'ex Premier Matteo Renzi, che nel febbraio 2014 sostituì proprio Enrico Letta a Palazzo Chigi. Il senatore Pd parlerà alle 15.30 nella sede di Confcommercio a Palazzo Falck.