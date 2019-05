Al via il 31 maggio l’edizione 2019 della rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Lecco “E.state a Lecco”, un ampio e variegato calendario di appuntamenti che accompagneranno, per tutta l’estate, cittadini, visitatori e turisti all’insegna della cultura con arte, musica, cinema, teatro e sport, accompagnati anche da momenti di intrattenimento di stampo differente, come lo shopping serale e i mercatini della creatività e dell’antiquariato.

Tre le grandi novità che caratterizzano l’edizione 2019 di E.state a Lecco: il Cinema sull’Acqua, Il Festival dell’Ambiente a settembre e, in occasione della Festa di Lecco, dal 4 al 6 ottobre, “Le parole Valgono. Festival della Lingua Italiana”.

Con il Cinema sull’Acqua inauguriamo una nuova stagione di proiezioni che sfruttano lo splendido specchio d’acqua su cui la nostra città si affaccia, per un’esperienza di spettacolo tradizionale e al tempo stesso nuova ed emozionante.

Allegati