E.State a Lecco 2020

Partite con il mese di luglio le rassegne estive, gli eventi e gli appuntamenti organizzati dal Comune di Lecco in collaborazione con una serie di realtà del territorio, istituzioni e associazioni: le proposte, che avranno come location privilegiata piazza Garibaldi, spaziano dal teatro alla musica, dal cinema al grande sport, dalle mostre alla letture all'aperto, per un'estate ricca di cultura e intrattenimento in sicurezza.

Tanti gli appuntamenti con il teatro per la rassegna Altri Percorsi e Altri piccoli percorsi rivolta a bambini e ragazzi, mentre la musica sarà protagonista con l'Orchestra Sinfonica laVerdi che terrà una serie di concerti dedicati a Ludwig van Beethoven in occasione dei 250 anni dalla sua nascita e con il V Lecco Jazz Festival.

Non mancherà l'intrattenimento offerto dal cinema in piazza in collaborazione con LTM che proporrà pellicole per tutta l'estate il mercoledì alle 21.15 e di "Ma che film la vita!", la rassegna all'aperto presso il Cinema Teatro Aquilone, curata da Confcommercio Lecco e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario.

In calendario anche appuntamenti con festival consolidati e manifestazioni inedite: il "XXXIII Festival di Musica tra Lago e Monti" e il suo concerto inaugurale il 26 luglio, dal 30 luglio al 2 agosto il la prima edizione del Festival del Cinema "Profili di donne", ad agosto il "Festival Suoni Mobili" e il "Festival dell'Insubria" tra teatro, canzone e letteratura. Torna dal 20 al 22 agosto il Festival "Con la testa all'insù", la piccola rassegna di cinema d'animazione "Fantasmagorie" dall'8 all'11 settembre e "Immagimondo" il 22° Festival di viaggi, luoghi e culture.

Sabato 18 luglio torna la Notte Bianca in città all'insegna della cultura e dell'intrattenimento: dalle 10 alle 23 i poli museali saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito (ingresso gratuito che prosegue fino al 31 agosto) e alle 20.30 sarà possibile visitare, su prenotazione, il polo museale di Villa Manzoni con il nuovo allestimento del museo manzoniano con la restaurata Cappella dell'Assunta e la sala 8 che includerà l'installazione del videomapping dedicato alla Storia della Colonna Infame di Alessandro Manzoni, curata da Igor Imhoff. Alle 21 in piazza Garibaldi andrà poi in scena lo spettacolo "Renatissimo - I primi 100 anni di Renato Carosone (1920-2020)" con Enzo Decaro.

Il 4 settembre il grande ciclismo fa tappa in città con la partenza della 7^ tappa (Lecco-Monte Spluga) del 43° Giro d'Italia Giovani Under 23.

Spazio anche alle letture all'aperto de "Il Cortile dei Libri", organizzate dalla Biblioteca civica "U.Pozzoli" per i bambini dai 3 ai 10 anni, alle performance di strada di "Senti come suona", per riscoprire angoli dimenticati e dare voce ad artisti locali e allo shopping con negozi aperti fino al 13 agosto tutti i giovedì sera dalle ore 21.

Filo conduttore dell'estate anche la gratuità di tutte le proposte a calendario e il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materiale di sicurezza.

L'Amministrazione, infine, ha invitato a partecipare al concorso fotografico #scattalestate promosso da ACEL Energie, che si svilupperà per tutta l’estate, fino al 16 settembre, con l’obiettivo di promuovere le bellezze del territorio e condividere gli scatti della propria estate lecchese. Info e regolamento su www.scattalestate2020.it.

