Eventi estivi a Introbio

Molto ricco e pieno di iniziative il programma degli Eventi estivi 2019 varato dalla nuova Giunta introbiese guidata dal riconfermato Sindaco Adriano Airoldi. «Abbiamo cercato di dare spazio a tutti i settori turistici e residenziali che d'estate affollano il paese di Introbio», spiega l'Assessore delegata alla Cultura Tiziana Regazzoni. Molte ad esempio sono le iniziative per i bambini, organizzate con la collaborazione di Noemi Voccia e della bibliotecaria Manuela Invernizzi: dallo spazio per svolgere insieme gli odiatissimi "compiti per le vacanze", ogni martedi e giovedi mattina in Biblioteca con la presenza delle maestre Anna Orlandi e altre insegnanti, ai laboratori per bambini con Chiara Combi e Maria di Meo, allo spettacolo di burattini il 12 agosto a cura del Cerchio Tondo, alle letture per bambini con Giuseppina Beri, alla Baby Dance con Giordano Pomi, fino alla organizzazione di un vero e proprio "Villaggio dei bambini" con gonfiabili e altro al Pala Baster dal 23 al 25 Luglio.

Gli spettacoli musicali prevedono concerti di bande, di cori (il primo agosto in particolare), una serata con una Rock Band (il 13 luglio) e due spettacoli di ballo liscio con gli apprezzatissimi "Manzoniani" (l'11 e il 24 Agosto), oltre ad altre iniziative musicali.

A livello culturale si segnalano un incontro il 19 luglio dedicato all'8 Settembre 1943, a cura di Enrico Baroncelli e dell'ex Direttore della BCC di Cremeno, Giuseppe Amanti, che sta facedo una vasta ricerca sui deportati valsassinesi nei campi di concentramento in Germania. Un'altra serata riguarderà le Cinque Giornate di Milano, il 7 agosto, sempre a cura di Enrico Baroncelli, e la presentazione dell'ultimo libro di Cristian Antonini (20 luglio): il 13 Agosto il prof. Franco Minonzio invece parlerà di Leonardo in Valsassina e non solo, in occasione del cinquecentesimo anniversario dalla sua morte.

In più visite guidate ai Musei di Esino Lario, di Premana e della Fornace di Barzio, alle Miniere di Cortabbio e Resinelli, la rassegna cinematografica a cura di Elio Spada (tre film di sicuro interesse, il 2, il 9 e il 23 agosto) senza dimenticare la "Festa della Moto" prevista il 4 Agosto al Pala Baster, un incontro con il Planetario di Lecco il 20 Agosto, che metterà a disposizione dei telescopi professionali per osservare la Luna e i Pianeti a noi più vicini, e altre iniziative a corredo, tra cui la Festa del Mirtillo, le serate con gli "Amici della Fotografia" e altri Laboratori organizzati da Res Naturae, che sicuramente renderanno ricca e interessante tutta l'estate introbiese, che si concluderà il 31 Agosto con la "Serata Country".

Tutti naturalmente sono invitati a partecipare, per passare due mesi di vacanze in compagnia ed allegria.