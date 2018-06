Martedì 26 giugno alle ore 21 in sala consigliare a Ogg‏iono si terrà l'ultima Serata Lisanderiana, "I Promessi Sposi - La voce dell'Adda, la lingua dell’Arno".

Grazie al contributo di Acel Service e alla collaborazione del Gruppo di cultura manzoniana "I Venticinque lettori", relatori saranno: il professor Emanuele Banfi, glottologo di livello internazionale, segretario nazionale della Società di Linguistica Italiana (Sli) tra il 1991 e il 1999 e Presidente tra il 2011 e il 2015, rappresentante dal 2008 al 2018 dei glottologi e linguisti italiani all'interno del Comité International Permanent des Linguistes (Cipl) del cui Consiglio Direttivo ha fatto parte; e il professor Massimo Pirovano, direttore dell Museo Etnografico dell’Alta Brianza, che ha fondato, e collaboratore della cattedra di Antropologia culturale dell'Università Bicocca di Milano, nonché promotore della collana Ricerche di Etnografia e Storia e della Rete dei Musei e dei Beni Etnografici Lombardi (Rebel).

L'incontro affronterà due temi, quello della "foresta linguistica manzoniana", che verterà sulla scelta linguistica adottata dal grande scrittore nella scrittura dei Promessi sposi, a cura del professor Banfi, e quello proposto dal professor Pirovano "Lingua e dialetto in un museo etnografico", andando così a sottolineare la valenza del dialetto come fattore di identità di un territorio nel corso della storia, con particolare riguardo al periodo storico affrontato dal Manzoni per il suo capolavoro.