Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 23 a domenica 25 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

ORA DELLA TERRA & FESTA DI PRIMAVERA - si spengono le luci per la più grande mobilitazione globale del WWF che torna sabato, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, e a cui hanno aderito tanti comuni del Lecchese. in centro Lecco, inoltre, si festeggia la primavera: si potranno acquistare piantine di erbe aromatiche e Michael Wolfger, diplomato Mastro Giardiniere, metterà a disposizione la sua esperienza per suggerimenti e consigli.

BIRRALP - Un weekend per buongustai ai Piani di Artavaggio con "Birra ad Alta Quota": degustazioni, cena guidata e musica dal vivo.

DEGUSTAZIONE IN VALSASSINA - Un viaggio tra sapori e accostamenti deliziosi con Carozzi Formaggi, Marco d'Oggiono e Luvirie Romagna. Sul menù: bresaola chianina e tacchina, mini hamburger con Taleggio DOP, pancetta Collinetta di Marco d'Oggiono, cipolle caramellate e tanto altro.

FESTA DI PRIMAVERA - Il quartiere di Acquate a Lecco ospita la "Festa di Primavera" organizzata dal C.R.A.M.S. e da Il Gabbiano insieme a tante relatà del territorio. Tra le vie del rione 5 eventi gratuiti per parlare e ripensare l'ambiente, l'alimentazione, lo scarto, la multiculturalità e immaginare nuovi spazi per stare insieme.

MERCATINO DELLE PULCI - Torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Valmadrera, che richiama visitatori sin da fuori provincia. Gli espositori, oltre 130, metteranno in vendita: vecchi oggetti, abiti, scarpe, libri, giocattoli, giornali, accessori, borse, secondo il nobile spirito del riciclo e del riuso, a prezzi ottimi.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.