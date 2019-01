Eventi, tradizioni e piedibus: a Olginate va in scena "Rivivi Santa Maria"

Si avvicina una delle manifestazioni simbolo di Olginate. Si terrà infatti il prossimo fine settimana, sabato 12 e domanica 13 gennaio, "Rivivi Santa Maria", evento promosso nella frazione del paese in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Insieme alle celebrazioni religiose ci sarà spazio anche per spettacoli, giochi, cortei, mercatini a chilometro zero, mostre, truccambini e punti ristoro. Ad organizzare l'evento sarà come sempre il gruppo "Rivivi Santa Maria" insieme a Comune e Pro loco di Olginate.

Si inizierà sabato 12 alle 20.30 con la processione animata dal gruppo Incanto. Alle 21.15, all'interno del tendone del tennis riscaldato, l'associazione Tramm proporrà lo spettacolo "Il mistero si fa... buffo". Domenica 13 "Rivivi Santa Maria" entrerà poi nel vivo con numerosi appuntamenti nella via principale della frazione e negli spazi del complesso religioso di Santa Maria La Vite. Si inizierà alle 9 e si proseguirà fino alla messa delle 18, preceduta dalla tradizionale benedizione degli animali alle 17.30.

Tra le iniziative di maggior richiamo ci sarà senza dubbio, come in passato, il corteo del piedibus che coinvolgerà i bambini delle scuole di Olginate insieme a volontari, genitori e insegnanti. Il ritrovo è fissato per le 10.30 in piazza Monsignor Colombo. Da qui partirà, alla volta di Santa Maria, il corteo del piedibus, accompagnato dalla musica della Mosson Drum & Bugle Corps - marching band della provincia di Vicenza. L'arrivo al convento è previsto per le 11.15 dove si terranno lancio di palloncini, spettacolo della Project Rock School e festeggiamento per il decimo anno della manifestazione.

Nel pomeriggio spazio a laboratori, giochi e spettacoli. Da segnalare anche le mostre "Vecchi mestieri dimenticati" a cura dell'associazione Frammenti di storia, "L'Arma alla grande guerra" organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Olginate, "Colori e forme dell'acqua" a cura di Maria Milani e l'allestimento di un set fotografico da parte di Fotolibera.

Nella locandina qui riportata potete leggere tutti gli orari e i dettagli delle molte iniziative.