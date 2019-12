Concerto di Natale e laboratori creativi in Valsassina

Al via il weekend prima dell'ultimo dell'anno in Alta Valsassina con tante iniziative realizzate dai Comuni Casargo, Crandola Valsassina e Margno in collaborazione con la rete di imprese Montagne del Lago di Como.

Laboratori a Crandola

Si parte con due appuntamenti riservati ai più piccoli: sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 14.30 alle 16.30, a Crandola presso il Salone della Pro Loco, laboratori creativi a tema natalizio per i bambini delle scuole elementari, non è necessario iscriversi e la partecipazione è rivolta sia ai residente che ai villeggianti.

Coro Nives a Premana

Si prosegue sabato 28 dicembre alle 21 a Margno alla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo con il Concerto di Natale del Coro Nives di Premana. Inoltre la pista da sci del Cimone presso il Pian delle Betulle è aperta e sabato 28 dicembre dalle 13.00 "Winter Party" presso il "Bar C-Monello".

