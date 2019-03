Mostra Apac ed Extrema Ratio

A Lecco si rimette al centro la persone, in particolar modo il detenuto. Questo lo scopo della mostra Apac e dell'installazione Extrema Ratio presenti in Comune di Lecco.

Gli orari e la visite guidate

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.

Sono previste inoltre delle visite guidate curate dagli operatori insieme agli studenti dell’IIS Bertacchi di Lecco, all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro su giustizia riparativa e legalità, che insieme illustreranno in modo approfondito i temi della mostra dopo l’esperienza di visita della cella.

Le conferenze di approfondimento

Venerdì 29 marzo ore 21

Auditorium Casa dell’Economia

“Giustizia e pena: punire o riabilitare e riparare?”

Conferenza aperta alla cittadinanza sui temi del carcere, delle pene alternative e sull’orizzonte della giustizia riparativa. Saluto delle Autorità. Sono presenti Luciano Violante (ex-magistrato, docente ed ex presidente della Commissione Antimafia e della Camera dei Deputati), Lucia Castellano (ex-direttrice del carcere di Bollate, oggi alla Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla Prova del Ministero della Giustizia) e Adolfo Ceretti (docente presso l’Università della Bicocca di Milano, criminologo, tra le voci più autorevoli in materia di Giustizia Riparativa in Italia). Introduce il presidente del Tribunale di Lecco dott. Ersilio Secchi. Modera il presidente della Sezione Penale dott. Enrico Manzi. Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecco con l'attribuzione di 3 crediti formativi in diritto penale. Ritessere strappi: ragazzi che sbagliano, comunità che responsabilizzanoa).

Sabato 30 marzo ore 9.15

Auditorium Casa dell’Economia

“Ritessere strappi: ragazzi che sbagliano, comunità che responsabilizzano”

Conferenza rivolta agli studenti e ai giovani sul tema della Giustizia Minorile con la presenza di Giuseppe Centomani (Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari, sociologo, con una lunga esperienza come educatore nelle carceri minorili, ex direttore della Scuola di Formazione per la Giustizia Minorile di Castiglione delle Stiviere e già Direttore di CGM in diverse regioni italiane tra cui Piemonte e Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Toscana, Campania) e di don Claudio Burgio (fondatore dell’Associazione Kayros Onlus- Minori, Comunità e Famiglia e Cappellano dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano). Per una comunità che rende giustizia, per una giustizia che rende comunità

Sabato 30 marzo ore 15

Sala Don Ticozzi

“Per una comunità che rende giustizia, per una giustizia che rende comunità”

Incontro rivolto agli operatori sociali e della giustizia e alle associazioni/servizi del territorio sul tema della Giustizia e Comunità Riparativa con la presenza di Ivo Lizzola (docente di Pedagogia Sociale e della Marginalità presso l’Università degli Studi di Bergamo, autorevole studioso ed esperto di pedagogia penitenziaria) e di Bruna Dighera (Psicologa Giuridica, Psicoterapeuta, Tavolo per la Giustizia Riparativa di Lecco).