La Fanfara dei Carabinieri a Casatenovo

Il Consorzio Brianteo Villa Greppi celebra la fine della prima guerra mondiale e lo fa ospitando sul palco dell'Auditorium di Casatenovo la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia".

È in programma infatti per martedì 30 ottobre alle 20.45 un appuntamento importante, voluto dal Consorzio per ricordare un evento di cui ricorre, quest'anno, il centenario: la fine della Grande Guerra. Una cerimonia solenne, che accanto all'esibizione della Fanfara vedrà la presenza in veste ufficiale di tutti i sindaci dei comuni aderenti al Consorzio Villa Greppi e dei rappresentanti delle Province di Lecco e di Monza Brianza.

La serata del 30 ottobre è parte del più ampio progetto Ho scritto lettere piene d’amore, iniziativa che, citando il celebre verso di Ungaretti, in questi anni ha visto il Consorzio Villa Greppi impegnarsi nella raccolta, nella digitalizzazione e nell'archiviazione di cartoline, lettere, diari, documenti, fotografie sulla prima guerra mondiale. Un patrimonio, questo, rimasto a lungo nelle case delle famiglie dei soldati e che, se opportunamente valorizzato, può divenire un grande archivio della memoria, testimonianza diretta e personale della tragedia che è stata la Guerra.

Un progetto, Ho scritto lettere piene d’amore, che ha potuto contare sulla collaborazione del professor Arturo Morati e sulla supervisione di Laura Caspani - incaricata dal Consorzio - e che accanto alle conferenze e agli approfondimenti ha voluto puntare l’accento proprio sulle parole gettate su carta e inviate al mondo da giovani soldati con la guerra negli occhi; lettere intime, capaci di raccontare l’orrore e la disperazione ma anche l'attaccamento alla vita.

La raccolta di documenti non si conclude con l'appuntamento del 30, ma proseguirà nel tempo (per informazioni www.villagreppi.it). L'evento è a ingresso libero.