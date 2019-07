Si potrà fare shopping, mangiare, bere, ascoltare musica, divertirsi in compagnia, cantare al karaoke, fare fare zumba o partecipare a un divertente schiuma party (nella foto). Sono alcuni dei principali ingredienti dell'evento "Fare notte a Olginate" che si terrà domani sera, sabato 6 luglio a partire dalle ore 19 e fino alla 1.00 di domenica 7. La manifestazione è promossa dall'associazione "Olginate del Fare" con negozianti e volontari, e andrà in scena lungo piazze e vie principali del paese, dal lungolago al centro, come si può vedere nella mappa pubblicata sotto con luoghi e dettagli delle iniziative.

«Siete pronti a Fare Notte a Olginate anche quest'anno? - chiedono i promotori invitando tutti a partecipare - Ma poi vi chiederete, perchè Fare Notte ad Olginate? Perchè ci sarà tanta musica, ci sarà il parco dei bambini, ci saranno momenti di riflessione, di scoperte, ci saranno spettacoli da lasciare a bocca aperta, giochi per adulti, ci sarà buon cibo e buon bere, ci sarà da ballare e cantare e soprattutto ci sarete voi!».

E allora perchè non chiamarla Notte Bianca? «Perchè non abbiamo la pretesa di scimmiottare Parigi o Roma con la loro storica Notte Bianca, non vogliamo imitare Rimini e la sua Notte Rosa, noi l'alba non la tireremo nemmeno, ma proveremo sicuramente a fare tardi tutti insieme divertendoci».

