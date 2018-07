Fare Notte a Olginate, una grande festa per tutti grazie a negozi e associazioni

“Fare Notte a Olginate”, il paese si prepara alla grande festa. È tutto pronto infatti per la manifestazione che si terrà domani, sabato 7 luglio dalle 19 alla 1, su iniziativa dell’associazione “Olginate del fare” in collaborazione con il Comune e la Pro loco. I protagonisti saranno commercianti, bar e associazioni del paese. Ma non solo. Insieme ai negozi aperti - con sconti e promozioni - spazio anche a giochi, spettacoli, degustazioni con possibilità di cenare e brindare in compagnia, il dj set, il karaoke, il trucca bimbi, l’osservazione delle stelle con il gruppo Deep Space di Lecco, gli scacchi giganti e pure un “Mai dire Banzai” per adulti.

Una lunga lista di iniziative che non finisce qui e che il pubblico di olginatesi e visitatori da fuori potrà scoprire e apprezzare in questa originale manifestazione che vuole essere qualcosa di diverso rispetto alla classica Notte Bianca nata nelle grandi città d’Europa. «Perché “Fare Notte a Olginate”? - si chiedono gli organizzatori - Perché ci sarà tanta musica, ci sarà la strada dei bambini, ci saranno momenti di riflessione, spettacoli da lasciare a bocca aperta, giochi per adulti, ci sarà buon cibo e buon bere, ci sarà da ballare e da cantare, e soprattutto ci sarete voi». E allora perché non chiamarla Notte Bianca? «Perché non abbiamo la pretesa di scimmiottare Parigi o Roma con la loro storica Notte Bianca, non vogliamo imitare Rimini e la sua Notte Rosa, noi l’alba non la tiriamo nemmeno, ma proveremo sicuramente a fare tardi. Vi aspettiamo».

L’associazione “Olginate del fare” ha diffuso anche una mappa dell’evento di sabato 7 luglio, mappa già a disposizione nei vari negozi del paese. La manifestazione interesserà le principali vie del centro - e non solo - fino al lungo Adda, da via Marconi a via Redaelli, da via Don Gnocchi a via Sant’Agnese, da via Cantù a via San Rocco. Molti anche i posteggi a disposizione per favorire l’afflusso dei visitatori.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che per favorire la buona riuscita dell’evento, la viabilità del centro subirà sostanziali variazioni già a partire dalle 17.30 fino all’1.30. Alcune strade verranno chiuse al transito dei veicoli. Sarà per esempio chiusa all’accesso verso il centro la via Redaelli all’altezza del civico 26 coincidente con Largo San Carlo. Chiusa anche via Cantù all’altezza dell’incrocio con via del Pino, mentre via Don Gnocchi sarà abilitata al traffico con doppio senso di circolazione dall’incrocio con via Colombo fino al parcheggio dell’oratorio. Queste sono solo alcune delle variazioni della viabilità, illustrate con completezza e nei dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Olginate.