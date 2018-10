Fattorie aperte a Imbersago

Dopo il successo di domenica 30 settembre, l’Azienda agricola Monsereno Horses replica l’appuntamento con Fattorie a porte aperte. Si terrà infatti anche domenica 14 ottobre la tanto attesa giornata dedicata alle famiglie e a chiunque sia interessato a scoprire l’importanza dell’attività in fattoria e i valori del mondo agreste.

La giornata inizierà alle ore 10:00 e terminerà alle ore 18:00: 8 ore per avvicinarsi al mondo agricolo e prendere parte a numerosi laboratori in occasione di un evento durante il quale il divertimento e la cultura andranno di pari passo. Durante l’intera giornata i bambini, dai 2 anni in su, potranno conoscere i nostri animali e partecipare a tanti laboratori didattici: dalla creazione di candele di cera a lavori manuali realizzati con prodotti dell’agricoltura, dalla sperimentazione della produzione del pane al battesimo della sella, pulizia del cavallo e giro in carrozza riscoprendo la storia dei nostri avi. Il tutto sotto la supervisione del nostro staff qualificato. Sarà possibile partecipare ai laboratori acquistando un carnet da 6 laboratori (15 euro) o un carnet per i singoli laboratori (5 euro cad).

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e, per l’occasione, sarà disponibile nelle vicinanze un ampio parcheggio per le autovetture. A pranzo sarà possibile, a partire dalle 12:30 e su prenotazione, mangiare in agriturismo con un menù fisso. In alternativa, senza prenotazione, sarà possibile provare i prodotti dell’azienda agricola in formula take away (piatti caldi, salamelle, carne alla griglia, panini con salame a metri 0 e tante altre bontà).

L’appuntamento è quindi ad Imbersago, in via Monsereno 9. Per maggori informazioni info@monserenohorses.it - 039 9921343.