Workshop "La fatturazione elettronica"

Possiamo affermare con certezza di conoscere il nuovo processo di fatturazione? Sappiamo gestire le problematiche e le anomalie che spesso si verificano ?

Lo Studio Ferrari & Associati invita il pubblico all'incontro gratuito suddiviso in due giornate che si terrà il 17 e 24 ottobre dalle ore 15 presso la sede di Bulciago in Via Panzeri 6/a dal titolo "La fatturazione elettronica".

L'obiettivo del corso consiste nel fornire informazioni e strumenti sull'utilizzo dei sistemi operativi per la gestione della fatturazione elettronica. Durante l'incontro verranno inoltre presentati gli errori e le anomalie più frequenti e illustrati metodi e soluzioni per affrontare le diverse casistiche. Il corso è a numero chiuso e i posti sono limitati.