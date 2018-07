Ritorna l’appuntamento con Fest in Val. L’evento, organizzato da UGT Valmadrera e dalla cooperativa Mondovisione di Cantù, regalerà tre serate di musica e divertimento da venerdì 6 a domenica 8 luglio 2018, a Valmadrera nell’Area Feste di Caserta, in via Casnedi.

Si parte venerdì 6 con Giorgieness, il progetto musicale che ruota intorno alla cantautrice Giorgia D’Eraclea; aprono i Vintage Violence, un caposaldo della musica indie rock lecchese. Sabato 7 è la serata

dei Finley la band simbolo del pop/rock degli anni 2000 che ha accompagnato un'intera generazione. Apre la serata Davide dei les Fleurs des Maladives. Domenica 8 ci sarà la Serata Calabrese con un omaggio a Rino Gaetano con i Vino Raro. Danze popolari del sud, panini e prodotti tipici calabresi e bancarelle a tema in collaborazione con gli Amici della Calabria e del Sud.

Le serate iniziano dalle ore 18.00 con servizio bar, con birre artigianali del birrificio lecchese Dulac, street food con oltre 10 truck per sera. L’ingresso è gratuito.

«UGT, sempre attenta ai bisogni delle associazioni locali che si occupano di solidarietà, devolverà una quota degli incassi al Comitato Valmadrera della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG, che ospita minori bielorussi provenienti da Chernobyl», spiega Christian Vassena, presidente dell’UGT. Scopo della festa non è solo il divertimento, ma vuol essere una risposta concreta al bisogno di incontrarsi,

condividere nuove esperienze e fare beneficenza.