Fest in Val 2019

Street food&music festival

dal 5 al 7 luglio a Valmadrera (LC) - Area Feste di via Casnedi

Ingresso gratuito

Ritorna il festival della valle che unisce il meglio della musica live e del cibo di strada ! Vi aspettano grandi concerti, le migliori proposte dello street food regionale, birre artigianali con Dulac, bancarelle, e tanto altro: un grande momento di aggregazione, divertimento e relax a cura di Turismo Valmadrera, Mondovisione Media & Service.

Fest in Val 2019: il programma

Venerdì 5 Luglio live: Ruggero de I Timidi (full band)

Primo giorno di Fest In Val 2019 con un grande personaggio della musica italiana, un protagonista assoluto che infiammerà il pubblico con il suo spettacolo divertente, ironico e dissacrante.

Sabato 6 luglio: PINO SCOTTO - OFFICIAL (full band)

Il cantante Pino Scotto rappresenta, senza ombra di dubbio, l’icona più importante del rock nazionale. Carismatico e grintoso singer dalle marcate influenze blues, dotato di una voce profonda e graffiante, rappresenta la migliore incarnazione della figura del rocker mai apparsa in Italia.

Domenica 7 luglio : omaggio ai Queen con '39 Queen Tribute

+ closing DP party con gli Scout di Valmadrera #drittialpunt

Serata di chiusura del Fest In Val 2019 con un omaggio ai Queen, la straordinaria rock band guidata dall'Immortale Freddie Merqury. Nell'anno di uscita del film dedicato ai quattro musicisti inglesi, "Bohemian Rapsody", rivivremo il meglio del loro repertorio con una delle tribute band più famose a livello europeo, i '39 Queen Tribute.

Fest In Val non è solo musica, ma è anche street food festival.

Insieme al miglior cibo di strada gli chef on the road offriranno al pubblico una grande varietà di prodotti culinari. Saranno presenti:



- Mystic Burger (hamburger)

- Flli Frantona (fritto misto di pesce fresco, a cura dell'operatore del pesce del mercato di Valmadrera)

- Mob (panino gourmet)

tutti i food saranno annunciati a ridosso dell'evento

All'interno dell'area troverete un'attrezzata area bar con una grande chicca: le birre artigianali del birrificio lecchese Dulac con 4 birre sempre freschissime tutte diverse e la nostra speciale "crapuna", la birra realizzata apposta per la festa ;

saranno presenti inoltre acqua, bibite analcoliche, caffè, e altro ancora.



Ingresso gratuito

Orari: Tutti e 3 i giorni dalle 18.00 alle 2.00 (domenica chiusura a mezzanotte)

Solidarietà

Durante l'evento saranno raccolti fondi per le associazioni benefiche del territorio

Bambini

i bambini avranno a disposizione ampi spazi verdi per giocare ed un parco giochi attrezzato adiacente all'area.

L'intenzione di Fest in Val è quella di dare una "risposta concreta al bisogno di incontrarsi, condividere nuove esperienze e divertirsi". Una "classica serata estiva, con tanta musica e tanto divertimento, adatta a tutte le età, dagli adolescenti alla famiglie".