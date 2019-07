A causa del cattivo tempo del 19 maggio, la Festa d'acqua dolce, inserita nella settimana di Omaggio a Leonardo, non si è potuta tenere, di conseguenza l'appuntamento è stato rinviato al 21 luglio.

La festa coinvolgerà persone di ogni età, regalerà momenti di attrazione, armi, spettacoli itineranti, danze, falconeria, cibo, mostre, mercatini, ecc... Il tutto in una specie di "viaggio nel tempo" che contrapporrà l'antico e il moderno lungo tutti i 3 km di passeggiata a lago fra Garlate ed Olginate.

Del resto il genio toscano fra le tante sue qualità aveva anche quella d'esser un notevole organizzatore di eventi: "La Festa del Paradiso" da lui organizzata per gli Sforza ad oggi non ha eguali.

Avete avuto modo di scoprire passo passo le tante attrazioni che allieteranno questa futura domenica di luglio (se le avete perse, v'invitiamo ad aprire questo evento nella sezione "discussioni" e immergervi in questo magico mondo).

Al termine della giornata, dopo le ore 18.00, le zone ristoro sul lungolago si animeranno di estate; perchè non c'è sera estiva senza festa, cibo e musica.

Durante il momento aperitivo nella zona Gueglia ad Olginate, ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria dedicata al "Fare Notte ad Olginate".