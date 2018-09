La festa dei nonni è un appuntamento che da circa nove anni rappresenta una sorta di occasione di ringraziamento e riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono i nonni sul piano affettivo, ma anche per il fondamentale sostegno che garantiscono nella cura e custodia dei nipoti, quando i genitori sono impegnati con il lavoro.

Negli anni questo un appuntamento si è consolidato e rinnovato, grazie al coinvolgimento di realtà diverse e nuove (scuole infanzia, parrocchie, associazioni, scuole musicali, giovani…), alla “location” (vari parchi in città, ville e palazzi comunali, oratori, piazze…) e alle proposte di intrattenimento e approfondimento pensate.

Con l’apertura del Giglio, in coerenza con un lavoro ancora più implementato sul piano dei processi di rete e di comunità, la Festa dei Nonni 2018 verrà realizzata nel quartiere di Laorca, per proseguire nella prospettiva di un Giglio diffuso che, periodicamente, si decentra dalla sede fisica di Pescarenico per:

promuovere iniziative anche in altri punti della città, nei quartieri più periferici, coerentemente con le linee di mandato;

rendere accessibili alcune iniziative anche ad anziani di altri quartieri che non possono accedere alle proposte realizzate al Giglio;

implementare il lavoro di rete e collaborazione con le diverse realtà della città che spesso ci chiedono esplicitamente di essere supportati, valorizzati rispetto a proposte aggregative/socializzanti;

favorire pertanto una messa in comune di risorse (umane, di spazi e di competenze) in una sinergia virtuosa, dando così corpo allo spirito del patto di comunità nella quotidianità;

sviluppare, anche se in piccolo, un’occasione in cui far convergere realtà diverse in un momento di comunità, teso a rafforzare legami e relazioni.

La scelta di realizzare la festa dei Nonni nel quartiere di Laorca è frutto di una collaborazione avviata per lo scorso Natale, con l’iniziativa Natale nei quartieri, che ha visto il Giglio collaborare con la scuola dell’infanzia Pietro Barone per un laboratorio natalizio, a cui è seguito un momento con gli zampognari. A questa collaborazione ha fatto poi seguito il coinvolgimento e la partecipazione attiva della scuola dell’infanzia al progetto “Bene Comune - Intrecciamo la città” che ha portato alla realizzazione di yarn bombing in alcuni punti del quartiere.

Sarà un momento di socializzazione/festa con gli anziani del quartiere e di valorizzazione del giardino della scuola dell’infanzia, nonché un’occasione di socialità e sostegno alle relazioni e legami comunitari in un quartiere di “periferia” in collaborazione con la parrocchia, la scuola dell’infanzia e AVPL.