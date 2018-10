Festa del Cioccolato 2018

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre torna a Lecco la Festa del cioccolato, la 7^ edizione della dolcissima rassegna promossa da Confesercenti Bergamo in collaborazione con il Comune di Lecco, che porterà in piazza Garibaldi i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e tanti golosi e curiosi.

Diverse le iniziative in programma nell'ambito della Festa: venerdì alle 16 sarà tagliata la tavoletta da record di 20 metri, che sarà poi servita come golosa merenda per grandi e piccini, sabato andrà in scena la notte nera del cacao, con la possibilità di fare acquisti fino alle 23, e domenica si terranno degustazioni e momenti di showcooking in piazza.

«Siamo felici di riportare a Lecco quella che è diventata ormai una dolcissima tradizione per la città - sottolinea il presidente di Promozioni Confersercenti Bergamo Giulio Zambelli -, un evento di qualità. che ogni anno richiama golosi da ogni angolo di Lombardia e non solo».

«La nostra esperienza a Lecco - continua il direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo Cesare Rossi - ci insegna che la festa crea in città un indotto collegato in grado di confermare, anche per questo aspetto di tutto rilievo, la bontà della manifestazione».

«La collaborazione con Confesercenti Bergamo ci garantisce un evento che ha già dimostrato quale gradimento sia in grado di riscuotere nella nostra città sia in relazione ai lecchesi, sia ai visitatori - commenta l'assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina. Eventi del genere, che diventano appuntamenti fissi, aiutano a consolidare un'offerta di intrattenimento sia popolare, sia di qualità».

Gli stand saranno aperti da venerdì a domenica dalle 9 alle 20, sabato l'apertura sarà protratta fino alle 23. La Festa del Cioccolato sarà idealmente inaugurata venerdì alle 16 in piazza Garibaldi con il taglio della maxi tavoletta di cioccolato alla presenza dell'assessore al turismo, vicesindaco del Comune di Lecco Francesca Bonacina.