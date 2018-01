Festa della Befana dai Vigili del Fuoco

Anche quest’anno un pomeriggio dedicato interamente ai bambini. L’attesissimo evento della Befana inizierà alle ore 14 del sei gennaio presso la sede centrale di Piazza Bione in località Pescarenico.

La Befana scenderà dal castello di manovra portando una pioggia di caramelle ai bambini e alle bambine presenti durante la manifestazione, è prevista anche una golosa merenda e la distribuzione di calze contenenti dolci sorprese.

Una giornata di festa per la realizzazione della quale si ringrazia il personale dei vigili del fuoco che ha organizzato la manifestazione e la ditta ICAM S.p.A. di Lecco che ha donato le calze da regalare ai piccoli ospiti.

È prevista la possibilità di visionare automezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco, non solo per soddisfare la curiosità di bambine e bambini, ma anche per promuovere il messaggio istituzionale insito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di essere vicino alla città ed ai cittadini, diffondendo la cultura e la consapevolezza della sicurezza.