10^ edizione Festa della Merla

Festa della Merla a Valgreghentino. Si svolgerà il 26 gennaio la decima edizione dell'iniziativa targata Crazy Bosco. L'occasione è propizia per condividere insieme i ricordi dei campi estivi 2018 e non solo. Ci saranno: megalaboratorio di cucina, cena con prodotti km 0, musica e la presentazione delle attività della prossima primavera-estate.

La festa si terrà presso l'Oratorio di Valgreghentino (Piazza Roma 5). I ragazzi dei campi estivi e altri vecchi e nuovi amici sono invitati dalle 15.30 per la preparazione della cena (per gli aiutanti under 20 del pomeriggio cena gratis).

Il programma

Ore 15.30 Mega Lab di cucina e allestimento della sala con bimbi, ragazzi e adulti volontari

Ore 19.00 Accoglienza dei partecipanti

A seguire, cena con:

antipasto vegetariano

spezzatino (o sugo vegetale) con polenta taragna di mais Scagliolo (progetto dell'Ass. Agricoltori Valle San Martino) e con formaggio latteria dell'Az Agricola Mazoni di Galbiate

abbondanti bevande, compreso vino della Cantina Soc. Valle San Martino e bibite del commercio equo e solidale

caffè Malatesta e tisane

Partecipa alla Missione "Piatto Pulito":

porta il tuo piatto, le tue posate e bicchiere per evitare sprechi di stoviglie monouso.

Ore 21.30 Proiezione di foto e video dei campi 2018 e presentazione attività 2019

Contributo di partecipazione (i fondi raccolti saranno utilizzati per implementare le strutture ecologiche del Crazy-bosco): 14 euro Menù completo adulto (speciale sconto famiglie: il terzo figlio è gratis)

8 euro ragazzi sotto i 20 anni; cena gratuita per i ragazzi under 20 che ci aiuteranno dalle 15.30 e per i bambini sotto i 3 anni.

Iscrizioni entro mercoledì 23 gennaio compilando il modulo al link.

Info: crazylienza@liberisogni.org, 0341 611332