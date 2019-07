Nell’ambito della tradizionale Festa di Laorca “La Terza de Löi” in programma da questa sera e fino a mercoledì 24 luglio, muoverà i suoi primi passi il progetto diriutilizzo partecipato dell’ex scuola elementare del rione.

Le due settimane di spettacoli, concerti, tornei, animazione, giochi, momenti conviviali e appuntamenti religiosi saranno infatti un’occasione per far conoscere il progetto anche attraverso il punto informativo "Da Cantiere .... a Casa di Quartiere", dove sarà disponibile materiale divulgativo sulle iniziative che caratterizzeranno il progetto LAORCALAB, inteso proprio come “casa di quartiere”, un'esperienza di comunità, che, coinvolgendo i servizi, le associazioni e i cittadini, rappresenti un centro di relazioni e progettazioni per favorire la conoscenza, i legami e l’appartenenza.

Al punto informativo saranno inoltre esposte anche le bozze dei loghi del progetto, realizzate dagli studenti dell’Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design di Lecco.

Anche i Servizi Artimedia di Lecco saranno presenti con uno stand, dove si troveranno i prodotti realizzati dalle persone che frequentano il centro e che si trovano in vendita presso la Libreria Mascari 5 di Lecco.

Non solo, sarà anche allestita una mostra espositiva di Artimedia, con alcune delle opere ideate dai frequentatori del servizio nell'ambito di un percorso di espressione artistica realizzato a partire dal mese di febbraio di quest’anno.

Un programma di eventi ricreativi affianca il programma degli appuntamenti religiosi intitolati alla Madonna del Carmine, che culminerà domenica 21 alle 10.30 con la messa solenne nella chiesa di Laorca celebrata da Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, e con la tradizionale processione con il simulacro della Vergine in programma in serata alle 18 dalla chiesa del cimitero.