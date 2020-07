Laorca: un opuscolo per ricordare le edizioni passate de “La Terza de Löi”, in attesa del 2021

A Laorca la terza domenica di luglio è per tutti “La Terza de Löi”: una grande festa popolare di tutto il rione, che prende origine in tempi antichi ed è dedicata tradizionalmente alla Madonna del Carmine. Una festa molto sentita e partecipata dalla nostra gente, sia nei momenti religiosi sia nelle serate di musica, divertimento e arte culinaria. Quest’anno, per le note vicende, i momenti festaioli sono svaniti.

Gli organizzatori della festa hanno comunque voluto manifestare il loro impegno distribuendo un opuscolo, con una raccolta di foto e testimonianze delle passate edizioni, in preparazione alla prossima: quella del 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery