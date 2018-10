Domenica 7 ottobre 2018 la Città si animerà con la Festa di Lecco, appuntamento che risale agli ultimi decenni del Cinquecento, da allora in calendario la prima domenica di ottobre.

Una festa che porta in sé il "sacro" con la solennità della Madonna del Rosario e il "profano" con i diversi appuntamenti organizzati dal Comune di Lecco e dalle associazioni del territorio, che vogliono mantenere viva questa antica tradizione.

Festa di Lecco 2018: il programma

Solennità della Madonna del Rosario

La comunità civile incontra il nuovo Prevosto di Lecco Mons. Davide Milani



ore 18.30 Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre 22

Accoglienza e saluto da parte del Sindaco di Lecco



ore 19.00 Basilica San Nicolò, ingresso del nuovo Prevosto

S. Messa solenne concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale



Festa del cioccolato 2018

a cura di Confesercenti Bergamo

dalle 9 alle 20 - piazza Garibaldi



Manifesta 2018

Il volontariato in piazza

a cura del Centro di servizio per il volontariato

dalle 10 alle 18 - piazze Cermenati e XX Settembre



Fashion show 2018

4° fashion, art, dance and music anniversary

a cura di Hair3 studio e Agency P.E.H.

ore 14 - Corte delle Botti e dei Sassi, via Ghislanzoni 10



Solo Handmade - Mercatino Creatività

a cura di Lombardia eventi

dalle 9 alle 18 - Lungo Lario Cesare Battisti (dopo Imbarcadero)



Visita guidata a Villa Manzoni

a cura del Gruppo Guide Lecco

ore 10.30 - via Don Guanella 1



Visita della Chiesa e del Convento di Pescarenico

a cura dei volontari della parrocchia Santi Materno e Lucia

dalle 15 alle 18 - piazza Padre Cristoforo



Salita al campanile della Basilica di San Nicolò

a cura dei volontari dell'Oratorio San Nicolò Lecco

dalle 15 alle 16 (su prenotazione: www.campaniledilecco.it)

Banchetti di dolciumi e giocattoli, per tutta la giornata, in piazza Garibaldi.

La storia della Festa di Lecco

La Festa di Lecco ogni anno si celebra la prima domenica di ottobre, secondo un'antichissima tradizione che potrebbe addirittura risalire agli ultimi decenni del '500.

Infatti, la ricostruzione acuta e documentata di Uberto Pozzoli ("Frammenti di vita lecchese", a cura di Aristide Gilardi, Editrice Il Resegone, Lecco 1977) racconta che la festa della Madonna del Rosario fu istituita da Papa Ghislieri (S. Pio V), che ne stabilì la ricorrenza liturgica in ricordo e a ringraziamento per la vittoria cristiana di Lepanto (7 ottobre 1571). Successivamente Papa Clemente XI, nel 1710, estese la festa a tutta la cristianità e la fissò nella prima domenica di ottobre.

La trasformazione della celebrazione religiosa a solennità cittadina fu a opera della Confraternita del SS. Sacramento, sul finire del '700.

Una festa delle feste, dunque, come sintesi di un periodo dell'anno e l'annuncio dell'inizio dell'autunno: un'occasione solenne perché nel sentimento religioso si era inserito anche quello civico della comunità, che onorava la Madonna del Rosario come "protettrice sicura".