Domenica 6 ottobre si celebra la Festa di Lecco Madonna del Rosario. In programma appuntamenti sacri, culturali e di intrattenimento: alle 10 si celebra la Santa Messa solenne nella Basilica di San Nicolò mentre alle 17 si terrà la tradizionale processione per le vie centrali della città. Dalle 14.45 sarà inoltre possibile salire sul campanile della basilica con le visite guidate per apprezzare la sua storia e il panorama sulla città.

Appuntamento con la tradizionale Camminata manzoniana con partenza dalle 8.30 alle 9 dal centro commerciale a Meridiana, il mercatino della creatività sul Lungo Lario Cesare Battisti e gli stand dell’8^ edizione della Festa del cioccolato in piazza Cermenati. Intrattenimento in piazza Garibaldi dalle 14 con il 5° fashion, art, dance and music anniversary.

In occasione della Festa di Lecco Madonna del Rosario, dal 4 al 6 ottobre, inoltre, saranno ospiti le delegazioni delle città gemellate con Lecco (Mâcon, Overijse, Igualada, Mytishi).

Domenica sarà anche la giornata conclusiva del 1° Festival della lingua italiana #leparolevalgono con incontri, dibattiti, spettacoli.

