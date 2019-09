Festa di Maggianico 2019

Da venerdì 6 a domenica 15 settembre, Festa Rionale all'Oratorio di Maggianico - via Zelioli 13. Cucina e pizza con forno a legna tutte le sere. Ingresso libero

Il programma

Venerdì 6

ore 21 Serata Country con '700 mt sopra il cielo

Sabato 7

ore 18 Arrivo della Fiaccolata votiva 45^ edizione Loreto/Lecco in piazza S. Andrea e Santa Messa

votiva 45^ edizione Loreto/Lecco in piazza S. Andrea e Santa Messa ore 21 Innocenti evasioni tributo a Lucio Battisti

Domenica 8

ore 9 7^ edizione Km Verticale del Magnodeno in collaborazione con ASD Falchi Lecco e il Gruppo Alpini Monte Magnodeno

del Magnodeno in collaborazione con ASD Falchi Lecco e il Gruppo Alpini Monte Magnodeno ore 12.30 Apertura cucina

ore 14 Torneo di pallavolo 6° trofeo di S. Rocco

ore 16 Pomeriggio con il cantastorie Monelli di Carlo Pastori

ore 17 Sanremino Festival semifinale Junior

semifinale Junior ore 21 Serata danzante con l'orchestra Walter Pina



Lunedì 9

ore 20 Inizio VII Trofeo Rodigari Achille

ore 21 Serata danzante con Rino & T. band

Martedì 10

ore 21 Serata teatrale Filodrammatica S.Genesio di Maggianico presenta: Fumo negli occhi di Faele e Romano

Mercoledì 11

ore 12.30 Pranzo terza età in collaborazione con il Centro La Fonte e Il Giglio

ore 21 Serata cover rock con Freaky Jam

Giovedì 12

ore 21 Serata in collaborazione con il Gruppo Alpini Monte Magnodeno da "Italia's got talents": I Giuinot de la Martesana

Venerdì 13

ore 20.30 Torneo di burraco

ore 21 Share Groove in concerto

ore 22 Da Zelig: Leonardo Manera

Sabato 14

ore 20.45 Quelli che aspettano il Sanremino!

ore 21 Sanremino Festival 2019 XXXIII Edizione Junior/Young/Over

Domenica 15

ore 20.30 Processione Eucaristica in ricordo del voto a San Rocco con partenza dalla Chiesa Parrocchiale

Tutte le sere dalle 19.15 servizio cucina.

Durante le serate, animazione per bambini in collaborazione con la scuola dell'infanzia S. Giuseppe, giochi gonfiabili e vendita di giochi usati per aiutare i Missionari.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lecco.