Festa di Molina 2019

Era nata anni fa con la disputa del Palio delle Frazioni: un appuntamento tra i rioni del comune di Mandello del Lario. Estintosi nel tempo questo evento a causa della difficoltà di reperire i contendenti a formare le squadre, Molina (frazione posta nella zona alta del paese) ha mantenuto la tradizione della festa a margine del Palio. Una mega-tavolata allestita lungo la via Cesare Battisti con degustazione dei piatti legati alla cucina locale.

Con il trascorrere del tempo è nata l'Associazione "Gente di Molina", un sodalizio che si è posto l'obiettivo di organizzare momenti di aggregazione nella frazione stessa. Non solo legati al divertimento ma anche a finalità benefiche, rivolte al sociale. Martedì 15 luglio (rinviata causa maltempo), alle ore 19 con l'apertura della cucina si taglierà il virtuale nastro della edizione 2019 della kermesse. Alle 21, sempre in frazione, il rock elettrizzante della band locale "Semposs". E nel corso della serata la lotteria organizzata con l'obiettivo della raccolta fondi da devolvere all'acquisto di un defibrillatore esterno a colonnina da posizionare nel rione. Nobile finalità, visto che in altri punti strategici di Mandello sono già in funzione questi validi strumenti salvavita al cui uso sono stati addestrati volontari tramite corsi istituiti dal locale Soccorso degli Alpini. Gli organizzatori della serata musico-gastronomica invitano chi volesse a preparare una torta per il banco dolci e consegnarla durante la giornata di martedì 16 luglio a Katia all'edicola di piazza IV novembre.

La solidarietà chiama alla mobilitazione e la "Gente di Molina" da sempre risponde con sollecitudine alle chiamate. Il rinvio a martedì 16 va a coincidere con la festività della Beata Vergine del Carmelo, venerata nella chiesetta della frazione. Alle ore 10 la Messa, in serata alle 20 la celebrazione dei vespri, la benedizione eucaristica e sul sagrato l'incanto dei canestri.