Festa della moto a Introbio

Appassionati e biker del territorio (e non solo), tutti in Valsassina. Il Comune di Introbio organizza per domenica 4 agosto la "Festa della moto" in località Pra' Baster: centauri, esposizione moto, birra, musica rigorosamente in compagnia.

Programma

h 14 Ritrovo presso Pra' Baster

h 15 breve giro escursionistico Introbio - Barzio - Cremeno - Introbio

h 16 Musica con la rock band "Papayas" fino alle h 20

h 18 Microfono aperto con i riders per esporre viaggi, idee, proposte, commenti

h 19 Birra e Aperitivi in compagnia con The Brew

h 20 Chiusura manifestazione