Corso in cucina con nonni e nipoti

La Festa dei Nonni si avvicina, ma se per il 2 ottobre non ci sono idee sul regalo o si vuole evitare la solita cornice, ci pensa Confcommercio Lecco. Infatti il Cat Unione Lecco Srl (società di consulenza e formazione dell'associazione di piazza Garibaldi) ha organizzato un corso che vedrà fianco a fianco in cucina nonni e nipoti.

L'appuntamento è fissato per giovedì 3 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 presso la cucina attrezzata di Confcommercio Lecco: le iscrizioni per gli ultimi posti rimasti disponibili vanno effettuate entro giovedì 26 settembre.

"Nonni e nipoti in cucina" fa parte del percorso di "Cucina a 4 mani" che propone un pomeriggio speciale in famiglia per impastare e preparare tante ricette insieme. Un'occasione di divertimento ma anche un modo per "rinforzare" la complicità e l'affiatamento tra nonni e nipoti, anche ai fornelli.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - tel. 0341 356911; email - formazione@ascom.lecco.it