Festa Patronale di Sant’Apollonia ad Abbadia Lariana

La Parrocchia di Abbadia Lariana organizza la tradizionale Festa di Sant’Apollonia in occasione dei festeggiamenti per il ricordo della Santa Patrona.

Il programma comprende momenti in allegria e compagnia, alternando momenti religiosi ad altri legati al sapore dei piatti tipici e delle tradizioni.

Venerdì 8 si inizierà proprio con un appuntamento gastronomico presso l’Oratorio “Pier Giorgio Frassati”, dove a partire dalle ore 19 sarà possibile cenare con i piatti della tradizione, in particolare con trippa e brasato.

Cucina e piatti saranno protagonisti anche la sera di sabato 9 e per il pranzo di domenica 10, con possibilità di cenare o pranzare in loco, oppure prenotare per il servizio d’asporto telefonando al +39 3388728502.

L’orario per l’asporto sarà il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 19, la domenica dalle 11.30 alle 12.

Sabato 9 alle ore 18 si celebrerà la S. Messa nella chiesa di San Lorenzo. Domenica 10 febbraio, sul lungolago di Abbadia ci sarà la tradizionale fiera organizzata dal Comune, mentre alle ore 10si terrà la celebrazione eucaristica solenne e alle 15.30 un’incontro di preghiera.