Festa Patronale di Sant'Apollonia ad Abbadia Lariana

Anche quest'anno, domenica 9 febbraio, ad Abbadia Lariana avrà luogo la tradizionale festa di Sant'Apollonia. L'appuntamento vede ogni anno una numerosa partecipazione per una giornata tutta particolare: venerazione della compatrona, bancarelle, gustosi pranzetti, battello anticipano in qualche modo la stagione estiva.

La tradizione

Questa ricorrenza di carattere religioso ha origini antiche e continua a richiamare le popolazioni dei paesi vicini che si affacciano sul lago (Mandello del Lario e Oliveto Lario) e quelle della Brianza e della Bergamasca. In questo giorno infatti la comunità cristiana si ritrova e prega la martire, protettrice dei denti e della gola, con cerimonie religiose e con il gesto del bacio della reliquia.

A coronamento della festa, viene organizzata la tradizionale fiera, le cui bancarelle si snodano per tutto il Lungolago.

PRODOTTI TIPICI LOCALI: Nello spazio pubblico del Parco "Chiesa Rotta" c'è la possibilità di assaggiare alcuni prodotti tipici locali. In particolare, si possono segnalare i taleggi e il miele di aziende del territorio e l'olio prodotto dai numerosi uliveti comunali, curati da alcuni cittadini volontari. La cucina sarà attiva da venerdì 7 a domenica 9 febbraio.

MOSTRA DELLE ASSOCIAZIONI: Nello stesso spazio, le associazioni hanno la possibilità di presentare le proprie attività tramite degli stand.

PRODUZIONE GASTRONOMICA: Per l'occasione, i visitatori hanno la possibilità di assaggiare piatti tipici presso l'Oratorio o presso i ristoranti che si trovano nel centro storico e sul Lungolago e che offrono, oltre a menù a prezzo modico, ambienti accoglienti e caratteristici.

ANIMAZIONE: L'animazione è garantita oltre che dai particolari colori, suoni e profumi della fiera, dall'esibizione della banda intorno alle 11.30 al Parco Chiesa Rotta.

Il battello fa la spola con Oliveto

La festa è un momento di aggregazione sociale e di richiamo anche dai paesi vicini. Per questo motivo l'Amministrazione comunale propone ogni anno un servizio battello che permette agli abitanti di Oliveto Lario e di Mandello del Lario di raggiungere Abbadia e agli abbadiensi di approfittare per un breve tour di questo triangolo lariano. L'attracco del battello si trova proprio al centro della passeggiata sul Lungolago; il servizio si propone in alternativa all'utilizzo dell'auto.

I costi del noleggio del battello sono sostenuti da un contributo dell'Autorità di Bacino Lago di Como e Laghi Minori e dai tre Comuni: Abbadia, Mandello, Oliveto Lario.

Nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo alle ore 10.30 verrà celebrata la Santa messa e alle ore 15.30 i Vespri.