Ora della Terra e Festa di Primavera con WWF Lecco

Un'ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci di casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. È la potente energia positiva di Earth Hour- Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che torna sabato 24 marzo, dalle ore 20:30 alle ore 21:30.

"La partecipazione all'iniziativa - spiegano gli organizzaatori - si fonda sulla semplicità ma nello stesso tempo sulla significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento, l'illuminazione di una strada o di una particolare area di una città per un'ora, partecipando in tal modo ad un'iniziativa di forte valenza simbolica, un'occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo. Quest'anno l'intenzione è di chiedere alle persone, alle istituzioni, alle collettività e alle imprese di 'connettersi' per salvare il Pianeta e vedere le connessioni tra i grandi problemi ambientali, dal cambiamento climatico alla perdita della biodiversità, e la nostra vita, il nostro benessere, la nostra salute, il nostro futuro. Lo slogan 2018 è infatti "Connect2earth".

I COMUNI LECCHESI - WWF Lecco, come ogni anno, ha invitato tutti i sindaci lecchesi ad aderire alla mobilitazione, attraverso lo spegnimento simbolico di un luogo significativo di competenza, proponendo anche, dove possibile, di organizzare attività di sensibilizzazione dedicate. È stato il Comune di Dolzago, con il Sindaco Paolo Lanfranchi, il primo ad aderire, assicurando lo spegnimento delle luci del Municipio per tutta la notte e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema del risparmio energetico. In seguito sono giunte le adesioni dei Comuni di Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Lecco, Pasturo, ma non solo.

LA FESTA DI PRIMAVERA - WWF Lecco dà appuntamento a tutti i lecchesi - sabato 24 marzo - in piazza XX Settembre a Lecco, dove è in programma un tavolo propagandistico. Per sostenere le attività del WWF lecchese sarà possibile, a fronte di una piccola offerta, ricevere una pianta di erbe aromatiche tra: rosmarino, lavanda, salvia, timo, mentuccia, finocchietto selvatico. A chi ritirerà una piantina sarà donato anche un sacchetto di compost, prodotto ad Annone Brianza, per ricordare la fondamentale importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. In centro Lecco ci sarà anche Michael Wolfger, austriaco trapiantato nel Lecchese, diplomato Mastro Giardiniere, che metterà a disposizione la sua esperienza professionale per suggerimenti e consigli.