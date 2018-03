Festa di Primavera

Si festeggia la Primavera - sabato 24 marzo - a Lecco, con gli eventi organizzati dalla cooperativa C.R.A.M.S. e dalla associazione Il Gabbiano, con il patrocinio del Comune di Lecco e la partecipazione di tante realtà del territorio.

Ad ospitare la festa, parte del progetto "Città a Rovescio", sarà il quartiere di Acquate, dove si svolgeranno 5 eventi gratuiti per parlare e ripensare l'ambiente, l'alimentazione, lo scarto, la multiculturalità e immaginare nuovi spazi per stare insieme.

LA "MAPPA" DELLA FESTA

Cortile del C.R.A.M.S. (Via ai Poggi, 14): "Sosteniamo l'ambiente", confronto tra i bambini e gli adulti sui temi ambientali (emissioni nell'aria, stile di vita e mobilità sostenibile; percorsi in bicicletta, piedibus, tante buone pratiche e giochi, come la bicicletta che ricarica il cellulare).

Corte Françoise (Via Tramaglino 9): "No allo spreco alimentare", fare la spesa intelligente, conservare in modo corretto, riciclare gli avanzi, il cibo e lo spreco in cucina; ci sarà anche un mercato antispreco, dove i fruttivendoli regaleranno ai partecipanti frutta e verdura non vendibile.

L'Altra Corte (Via Paolino dei Morti 13): "Lo scarto: riattivalo con creatività!", il riutilizzo come risorsa, il baratto, la raccolta tappi di plastica e sughero per l'acquisto di materiali medici; una mostra di prodotti realizzati con materiali di scarto e laboratori dove si faranno rivivere le cose vecchie attraverso il riutilizzo creativo dei materiali.

Piazza della Vittoria: "Insieme nelle diversità", il quartiere di Acquate come microcosmo multiculturale fatto di relazione tra persone di diversa provenienza, storia e cultura; idee, giochi e suoni dal mondo con la performance "Musiche dal mondo" (ore 15-17).

Parco di Via Nassiriya: "Rinascita di uno spazio gioco, i bambini lo vogliono così", illustrazione del progetto di rigenerazione del parco giochi di Via Nassiriya e di come i bambini vedono e immaginano lo spazio pubblico.