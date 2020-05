Festa della Repubblica a Lecco

Martedì 2 giugno si ricorderà un momento importante della storia del nostro Paese che, proprio in occasione del referendum che consegnò la forma di governo di cui si celebra il 74° compleanno quest'anno, diede prova di grande democrazia.

«Se da un lato, nell'ambito delle prime votazioni a suffragio universale della nostra storia, la partecipazione femminile fu straordinaria, dall'altro, mi piace ricordare, con quale forza la città di Lecco si espresse in favore della Repubblica, attraverso 18.406 voti e una percentuale pari al 71,65%, ben superiore a quella nazionale, che aveva raggiunto il 54,27%» spiega il sindaco di Lecco Virginio Brivio.

Martedì 2 giugno il primo cittadino parteciperà alla celebrazione del 74° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, organizzata dalla Prefettura di Lecco in lungo Lario Isonzo dove, di fronte ai pennoni con issati il Tricolore e la bandiera europea, il prefetto darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La consegna della Costituzione ai diciottenni di Lecco

«In occasione della Festa della Repubblica propongo a tutti i giovani la lettura dei materiali che saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco, incluso il discorso sulla Costituzione tenuto da Piero Calamandrei agli studenti della Cattolica di Milano il 26 gennaio 1955 prosegue Brivio - Anche in questo particolarissimo 2020 consegnerò ai diciottenni di Lecco una copia del testo fondamentale della nostra Repubblica, ma dovremo necessariamente scaglionare la distribuzione: incontrerò i ragazzi nell'ambito di quattro momenti, in programma giovedì 4 alle 14, martedì 9 alle 17, giovedì 11 alle 14 e martedì 16 alle 17».

L'ingresso nella sala consiliare comunale sarà possibile in gruppi di massimo 15 giovani; è pertanto necessario prenotarsi scrivendo a partecipa@comune.lecco.it, oppure telefonando ai numeri 0341 481 412 - 397 - 243.

In occasione dell'anniversario, la Provincia di Lecco e l'associazione culturale La Semina organizzano, infine, per martedì 2 giugno dalle 11 alle 12.30, il seminario interattivo "La Festa della Repubblica e la ripartenza dell’Italia", un incontro istituzionale rivolto a cittadini, sindaci e amministratori locali, che potrà essere seguito collegandosi direttamente a questo link oppure in streaming a questo collegamento.