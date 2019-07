Non poteva mancare, nell'estate lecchese, il tradizionale appuntamento con la "Festa al San Martino". La baita "Riccardo Pizza", il 14 luglio, ospiterà la quarantesima edizione del "Check Up del San Martino", corsa in montagna di sola salita (2350 metri, 400d+) con iscrizione a partenza libera da via Quarto dalle 7.30 alle 10.

Alle ore 11 si terrà la santa messa presso la Chiesa, dopodichè il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio Laorca offrirà un rinfresco ai presenti.

