Anche quest’anno il Comune di Civate e la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, in collaborazione con le Associazioni, hanno organizzato un programma ricco e intenso per festeggiare il Santo Patrono. La Festa di San Vito avrà inoltre un'impronta solidale e sarà un’occasione di forte collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e le Associazioni: saranno infatti raccolti dei fondi da destinare al progetto per il restauro del tetto della Chiesa Parrocchiale di Civate. Il programma prevede:



GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

- ore 21.30 FAHRENHEIT 451 spettacolo teatrale tratto dall’opera di R. Bradbury a cura di Il teatro Filosofico (in caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato);



VENERDÌ 15 GIUGNO:

- dalle ore 19.00 Street Food Civatese – Tema AMERICA

- ore 21.00 IN VIAGGIO NEGLI STATES, concerto del Corpo Musicale di Civate;



SABATO 16 GIUGNO:

- dalle ore 15.00 torneo in oratorio “SAN VITO GAMES” – Mini tornei di calcio, basket e pallavolo (in caso di pioggia il torneo sarà annullato)

- ore 18.00 S. Messa 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Gianni

- dalle ore 19.00 Street Food Civatese

- ore 21.30 SHIVER FOLK in concerto - Piazza Antichi Padri



DOMENICA 17 GIUGNO:

- ore 10.00 S. Messa

- ore 11.00 Aperitivo in Musica con il Corpo Musicale di Civate;

- ore 12.30 PRANZO DELLA SOLIDARIETA' (LA PORCHETTA degli ALPINI)

- ore 17.30 TRE STORIE DI LUNA – spettacolo per bambini e famiglie di e con C. Magri (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il salone dell’oratorio)

- dalle ore 19.00 Street Food Civatese

- ore 21.00 I RAGAZZI DEL LAGO in concerto - Piazza Antichi Padri



Tutte le sere, oltre allo street food, sarà possibile gustare anche salumi e formaggi del territorio.