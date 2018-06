"Festival della musica" a Mandello

Grande spettacolo a Mandello questa sera, con il "Festival della musica" che renderà il paese un enorme palco itinerante con concerti live.

Sono ben quattordici, infatti, le location scelte per ospitare gruppi e musicisti della zona e non solo. Nel dettaglio: Piazza Leonardo Da vinci, Piazza XXV Aprile, Piazza Roma, Piazza Garibaldi, Giardini pubblici, Lido comunale, Via Manzoni 44, Via Statale 81, Piazza Matilde Carcano, Via Dante Alighieri, Via Nazario Sauro, Via Cesare Battisti, Via Dante (parcheggio).

A esibirsi saranno un totale di 21 band: Sirico's, Raflisia, Gherbi, Zugnoni, Chiara Giannella, Frankenstin, Endagame, Free Cool Cats, Donkeys Forever, Catene a bordo, One Man Acoustical Jam, Inner Joy, Associazione spettacolare, Crulp, A Sorpresa, Semposs, Dj Falbo, Coro Travirgolette, Onda Mara, Smoking Monkeys, Project Rock School.

L'organizzazione è affidata ad Amministrazione Comunale, Concertando e Punto Giovani.