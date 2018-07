Festival internazionale del Folklore a Mandello

Nell'ambito della rassegna "Festival internazionale del Folklore" giovedì 19 Luglio alle ore 21 in Piazza Italia a Mandello si terrà, organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Folcloristico Cunardo "I Tencitt", l'esibizione del Gruppo flokloristico "Asaskheoba" di Tblisi in Georgia.

Il gruppo si è formato nel 2000 per iniziativa del suo leader artistico Leva Aliashvili dal Centro Giovani delle Relazioni Culturali "Folk-Art" di Tbilisi. Le danze e i canti popolari georgiani si distinguono per la diversità di genere e per lo stile di esecuzione originale, le cui tradizioni sono state trasmesse da una generazione all'altra. Il gruppo ha partecipato a numerosi festival internazionali.

La serata sarà introdotta da una presentazione dell'Associazione Folkloristica "L'Allegra Brigata" di Mandello del Lario, che dal 1978, con i loro costumi del seicento lombardo di Renzo e Lucia e il suono dell'antico flauto di Pan, portano dentro e fuori il territorio le tradizioni, i balli e i canti dei giorni di festa caratteristici del folklore lariano, con lo scopo di conservare e valorizzare le antiche tradizioni lariane. Il direttivo dell'Associazione invita chiunque sia interessato a recarsi nella sede del Gruppo in Via Bertola il lunedì sera dalle ore 20.45 per conoscere meglio l'ambiente, con lo scopo di rendere più numeroso ed efficiente il suo organico.