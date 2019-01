Fiaccolata da Consonno

Una fiaccolata speciale scenderà da Consonno la vigilia dell'Epifania. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si terrà sabato 5 gennaio, su iniziativa dell'oratorio San Giuseppe di Olginate in collaborazione con gli oratori di Garlate e Pescate e la sezione Runners del G.S.O.

«Contrariamente alle più note fiaccolate pre-natalizie, questa sarà fatta da Consonno fino all'oratorio, a simboleggiare la luce portata dai Re Magi che dalla collina scenderanno fino alla Natività allestita presso il centro giovanile parrocchiale in centro Olginate» - spiegano i promotori.

Dopo un primo ritrovo alle 15 in oratorio a Olginate, la partenza della "Fiaccolata dell'Epifania" è prevista per le ore 17.30 da Consonno, dopo un breve momento di ristoro organizzato presso il Bar de la Spinada per gentile concessione degli Amici di Consonno. Ai bambini verrà distribuita una graziosa lanterna elettrica (fino ad esaurimento scorte). Il corteo luminoso si muoverà quindi lungo la strada che scende nei boschi fino ad arrivare all'incrocio con via Citerna. Qui incontrerà i Re Magi per poi proseguire tutti insieme verso l'oratorio. All'arrivo è prevista una breve rappresentazione dell'incontro dei Magi alla capanna con la Natività.

A seguire finale con pizzata per tutti (prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 gennaio) durante la quale avrà luogo l'estrazione della lotteria natalizia organizzata dall'associazione "Olginate del fare" per queste festività. Sotto la locandina dell'evento.

Gallery