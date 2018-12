Fiaccolate di Antivigilia e Vigilia

Antivigilia e Vigilia di Natale, tempo di fiaccolate nel Lecchese. Tante quelle che abbiamo racchiuso in questo articolo. Altre ce ne potete segnalare all'indirizzo redazione@leccotoday.it.

Sabato 22 dicembre

Monte Barro - Il Gruppo Alpini Gruppo Podisti Libertà di Galbiate, il Gruppo Escursionistico Libertà di Galbiate e il Parco del Monte Barro aspettano i partecipanti alle ore 19 per la Santa Messa presso la Chiesetta del Monte Barro, poi, alle 20, partirà la fiaccolata verso la vetta. All'Eremo la busecca in compagnia.

Domenica 23 dicembre

Si sale in montagna in vari comuni della Provincia.

San Martino - Il Gruppo Ana del Monte Medale Rancio e Laorca si ritroverà presso la sede di via Quarto alle ore 20 e da lì raggiungerà la cappelletta del San Martino per la Santa Messa.

Vercurago - Appuntamento alle ore 20.15 per la Fiaccolata organizzata dal Gruppo Alpini Vercuraghesi. Destinazione sarà la cappelletta degli Alpini, dove si terrà la Santa Messa.

Medale - La parete sarà illuminata dagli Asen Park (via Cassin) e dal Gruppo Alpini di Rancio (ferrata).

Cornizzolo - In scena la 20esima fiaccolata organizzata dalla SEC di Civate, dal Gruppo Alpini locle e dal Gruppo Alpini di Canzo. Si parte da Terz'Alpe, via del Pozzo (Civate), vvia Manzoni (Suello), Monte Presora (Eupilio) per la messa delle ore 21. Al termine, trippa e vin brulè al Rifugio Maria Consigliere.

Monte Barro - Questa volta da Valmadrera, presso la Baita Vinargino. Partenza alle ore 20 da via Vassena, poi cena con trippa e vin brulè. valmadrera.lecco@ana.it

Moregallo - Tradizionale fiaccolata lungo la Cresta OSA, illuminata per l'occasione. Si sale dalla via Osa (III/IV grado) dalle 17.30 o dai sentieri che conducono alla Madonna. In cima salamelle, thè e vin brulè.

Corno Rat - Tradizionale fiaccolata organizzata dai tecnici del Soccorso Alpino della Stazione del Triangolo Lariano. Illuminato l'itinerario della ferrata del 30esimo OSA, percorribile in autonomia dalle ore 19. Obbligatoria l'attrezzatura di sicurezza, oltre alla lampada frontale.

Pescate - Tradizionale fiaccolata a San Michele, organizzata dal Gruppo Alpini. Ritrovo fissato alle ore 20, partenza prevista mezz'ora più tardi: si sale dal sentiero della via Crucis; trippa in baita all'arrivo.

Manavello - A Mandello del Lario, a caura degli Amici di Luzzeno, appuntamento alle ore 19.45 presso il Bar Simone di Rongio. Ai partecipanti sarà consegnata una lampada a led in prestito. In vetta thè, vin brulè e panettone per tutti.

Pian Sciresa - Camminata notturna verso la baita della piana, con ritrovo alle ore 19.45 in piazza Garibaldi per il ritiro delle fiaccole. Partenza ore 20, costo iscrizione cinque euro. www.comune.malgrate.lc.it

Lunedì 24 dicembre

Bongio - A Ballabio soci e simpatizzanti si raduneranno presso la sede Casimiro Ferrari per mangiare la trippa e per svolgere un brindisi inaugurale nel giorno della Vigilia. Appuntamento alle ore 19.30.