Fiano e Padoan a Lecco per un confronto sulla Legge di Bilancio

Due serate di approfondimento sulla Legge di Bilancio. A organizzarle è la Federazione provinciale di Lecco del Pd, con il deputato lecchese Gian Mario Fragomeli. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 gennaio, a Lecco, a partire dalle ore 21, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza e al quale prenderà parte l'onorevole Emanuele Fiano, componente della I Commissione Affari costituzionali e dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Sempre a Lecco, per il 15 febbraio prossimo, è invece in via di definizione il programma dell'incontro che vedrà la partecipazione dell'onorevole Pier Carlo Padoan (nella foto), già Ministro dell'Economia nei Governi Renzi e Gentiloni e Vicesegretario generale dell'Ocse, l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico. Questo secondo appuntamento sarà rivolto, oltre che a tutti i cittadini, anche e soprattutto ai rappresentanti del territorio, alle associazioni di categoria e al mondo sindacale.

L'onorevole Fragomeli (Pd): «Provvedimento iniquo»

«La Legge di bilancio 2019 è - senza tanti giri di parole - un vero disastro. E lo è tanto nei modi con i quali è stata presentata quanto, soprattutto, nei contenuti - commenta l'onorevole Gian Mario Fragomeli - Per la prima volta nella storia repubblicana una legge fondamentale dello Stato ha seguito un percorso di approvazione che ha visto azzerata la fase di discussione, escludendo di fatto entrambe le Camere dall'iter necessario a ottenerne la promulgazione. A questa vergogna, si aggiunga poi il fatto che questa Legge di bilancio è una manovra che va contro l'interesse delle persone, del popolo. È un provvedimento iniquo, che non genera crescita ma aumenta invece l'imposizione fiscale, diminuendo gli investimenti pubblici e operando pesanti tagli nei confronti della scuola e della cultura. Una manovra che colpisce i lavoratori, le aziende, gli enti locali, i pensionati e perfino le associazioni No-profit».