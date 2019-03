Fiera di San Giuseppe, artigiani e prodotti a chilometro zero protagonisti a Valgreghentino

Valgreghentino si prepara a vivere la tradizionale e sempre apprezzata Fiera di San Giuseppe organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e altre associazioni.

Quest'anno la manifestazione si terrà domenica 17 marzo dall'alba al tramonto. La location è sempre quella in frazione Ganza, a poca distanza dal centro paese.

Per tutta la giornata saranno presenti bancarelle, aziende agricole locali, hobbisti, giochi per bambini e ci sarà la possibilità di andare a cavallo, senza dimenticare i prodotti a chilometro zero e la gustosa offerta gastronomica.

Da mezzogiorno e per tutto il pomeriggio sarà infatti aperto il punto ristoro con risotto (alla salsiccia o al rosmarino), pane e salamella, patatine, dolci. Per il risotto è gradita prenotazione entro sabato 16 marzo (mail prolocovalgre@gmail.com e whatsapp n. 3392771698). Sarà comunque possibile mangiare anche senza prenotazione.

Da segnalare nel pomeriggio l'animazione con "l'Isola della Stupidera" e la presenza degli antichi giochi del cortile de "La Tana dei Tarli" di Padova. Alle 16.30 merenda per tutti e alle 17 celebrazione della messa nella seicentesca chiesa di Ganza.