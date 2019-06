La Filarmonica Giuseppe Verdi, in occasione del 210 anno dalla sua fondazione, terrà un concerto celebrativo dal nome "210 anni e non dimostrarli".

Il Concerto, diretto dal Maestro Mauro Bernasconi, vedrà la compartecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi, del Coro Polifonico Città di Desio (diretto dal Maestro Enrico Balestrieri) e della Compagnia Teatrale Nuovo Sipario 2000, oltre agli interventi del Soprano Elena d'Angelo, del Tenore Francesco Tuppo e del Baritono Enrico Maria Marabelli. Per celebrare l'importante data, la Filarmonica omaggerà Giuseppe Verdi, a cui è intitolata, con musiche ed arie tratte dalle celebri opere del Maestro.

Il concerto, ad ingresso libero, si terrà Giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi, Lecco. In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a Sabato 22 Giugno 2019 alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi, Lecco. In caso di ulteriore maltempo, il concerto si svolgerà Sabato 22 Giugno 2019 alle ore 21.00 presso il Palataurus in Viale Giacomo Brodolini, 35, 23900 Maggianico, Lecco.