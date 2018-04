I Finley suonano a Valmadrera

Sabato 7 Luglio 2018 i "Finley" saranno in concerto alla "Fest in Val" di via Casnedi a Valmadrera.



Emozioni e adrenalina per un concerto da non perdere che ripercorre tutti i più grandi successi della band che ha accompagnato un'intera generazione fino al nuovo album Armstrong disponibile in tutti i negozi e digital stores dal 13 Ottobre 2017.



Ingresso Gratuito



info@barleyarts.com