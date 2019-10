4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Lunedì 4 novembre 2019 ricorre la Giornata delle Forze Armate e del Combattente, dell’Unità Nazionale, del Decorato al Valor Militare e dell’Orfano di guerra.

La cerimonia a Lecco è organizzata dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Lecco, con la collaborazione e la partecipazione di numerose associazioni del territorio.

Ecco il programma della Giornata: alle ore 9.30, al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, Monsignor Maurizio Rolla officerà la S. Messa a ricordo dei Caduti in Guerra e in Servizio, con l’accompagnamento del “Coro A.N.A. Lecchese”. Al termine della funzione, nella cripta del Sacrario sottostante il Santuario, verrà deposto un cuscino di fiori.

Il Corpo Musicale Giuseppe Brivio di Rancio accompagnerà quindi il trasferimento dei labari dalla chiesa alle 10.45 per il Monumento ai Caduti dove, alle 11.00, si svolgerà la cerimonia ufficiale con l’Alza Bandierae la deposizione delle corone di alloro ai Caduti.

Al termine dei discorsi istituzionali, alcuni ragazzi aderenti al progetto “Scuole amiche di UNICEF” leggeranno quattro brani inerenti la I Guerra Mondiale.

Nel pomeriggio, alle 17, si svolgerà l’Ammaina bandiera (sempre al Monumento ai Caduti).

La sera, alle ore 21.00, presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria, il “XXII Concerto della Vittoria e della Pace” offerto da ASSOARMA alla cittadinanza.

Alla Giornata partecipano le sezioni di Lecco delle seguenti associazioni:

Mutilati e Invalidi di Guerra - Istituto Nastro Azzurro - Combattenti e Reduci - A.N.P.I. - Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - U.N.I.R.R. – Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma - Assoarma - U.N.U.C.I. - Marinai - Carabinieri - Finanzieri - Bersaglieri - Alpini - Paracadutisti - A.N.A.C. - Artiglieri - Autieri - Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe d’Italia - Polizia di Stato - Mutilati per Servizio - Mutilati ed Invalidi Civili - Vigili del Fuoco - Crocerossine Volontarie.